جماهير إنتر ميلان تهاجم سيارة زوجة إيكاردي

تعرضت واندا إيكاردي، زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر الإيطالي، للاعتداء من قبل جماهير النادي برشق سيارتها بالحجارة، السبت، في مدينة ميلانو الإيطالية.

ونشرت صحيفة "لاغازيتا ديلوسبورت" الإيطالية، تقريرا مفاده، إن سيارة واندا إيكاردي تعرضت للرشق بالحجارة، عندما كانت تقود السيارة رفقة أطفالها، بالقرب من ملعب سان سيرو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أنها قالت إن هذه الواقعة إشارة سلبية للأحداث المقبلة، وقد تشهد تطورا جديدا في الأزمة بين الأرجنتيني إيكاردي ونادي إنتر ميلان.

وأثيرت في الفترة الأخيرة أزمة داخل أروقة النادي بسبب حرب التصريحات بين لوتشانو سباليتي، المدير الفني للفريق، وبيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنادي من ناحية وواندا من ناحية أخرى، وانتهت بسحب شارة القيادة من اللاعب وغيابه عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام رابيد فيينا والتي انتهت بفوز الإنتر 1-0، ضمن ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وتتهم جماهير إنتر ميلان زوجة إيكاردي، أنها المتسبب بعدم تجديد عقد زوجها مع النيراتزوري.

يذكر أن عقد إيكاردي ينتهي رفقة إنتر ميلان في يونيو 2021، وشارك الأرجنتيني هذا الموسم في 28 مباراة بجميع المسابقات، مسجلا 15 هدفا.

المصدر: gazzetta.it