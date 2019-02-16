شاهد.. ضربة تحت الحزام تنهي نزالا بعد 15 ثانية

جمع نزال في القتال المختلط للوزن الثقيل الجمعة، كلا من الروسي سيرغي خاريتونوف ونظيره الأمريكي مات متريون وجه فيه الأخير ضربة محرمة، أنهت نزالهما بعد 15 ثانية فقط.

ووجه المصارع الأمريكي البالغ 40 عاما بطل السابق، ضربة بقدمه اليسرى أصابت خصمه في منطقة أعلى الفخذ، ليسقط الروسي أرضا.

ولم يتمكن خاريتونوف من مواصلة القتال، قبل أن يعلن حكم النزال إلغاء المواجهة بعد توجيهه ضربة غير قانونية.

واعتذر متريون عما حدث قائلا:"كم هو مؤسف ما حدث، على الجميع أن يفهم أن ماحصل حاث عرضي، خاريتونوف أسطورة، ولا أعلم كيف حدث ذلك".

ليعلن رغبته بإعادة النزال في حال موافقة خاريتونوف ومنظمي البطولة.

المصدر: sport-interfax.ru