ألتراس نادي حطين السوري تتفوق على أندية العالم بـ"تيفو"

تم تصنيف "تيفو" نادي حطين السوري بالمركز الأول لهذا الأسبوع لأفضل 10 لافتات عملاقة رفعت على مدرجات ملاعب العالم، وذلك ضمن اختيارات صحيفة "La grinta" الفرنسية.

ويتم البحث كل أسبوع من قبل الصحيفة الفرنسية عن أفضل لافتات عملاقة بمعايير تقوم على الأصالة في الشعار المرفوع وجودة التصميم والإبداع في الفكرة.

ورفعت ألتراس نادي "حطين" الملقب بالـ"الحوت الأزرق" خلال مباراتهم مع فريق "تشرين"، المواجهة التي انتهت لصالح الأخير بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السوري لكرة القدم.

ويتضمن "التيفو" العديد من الرسوم والشخصيات الخيالية، التي رفعتها ألترس مشجعي نادي "حطين" خلال مباراة الديربي مع "تشرين".

ويحمل "تيفو" عنوان "عشق السنين" وهو عبارة عن ستة أجزاء مرسومة كل جزء منها بأبعاد30×14 تجاوزت مساحته 2500 متر مربع.

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وسبق للصحيفة الفرنسية أن اختارت "تيفو" ألتراس نادي "تشرين" الملقب بالبحارة كثالث أفضل تصميم ثلاثي الأبعاد خلال مباراته مع النواعير.

المصدر:lagrinta.fr