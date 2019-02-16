نرويجي يطلب الزواج من حبيبته على أرضية "أولد ترافورد" بمباركة سولشاير
فاجأ أحد مشجعي مانشستر يونايتد الإنجليزي حبيبته بطلب الزواج منها أمام الكاميرات على مدرجات ملعب أولد ترافورد المعروف بمسرح الأحلام.
واختار الخطيب النرويجي مكانا وزمانا مميزين، لطلب يد صديقته أثناء جولة لزيارة معقل الشياطين الحمر في الـ14 من فبراير في عيد العشاق.
وجلس أندرياس على ركبته وقدم لصديقته أنغريد خاتم الخطبة، لتعلن الفتاة موافقتها على الفور.
وتلقى الثنائي النرويجي تهنئة خاصة من مواطنهم أولي غونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد كانت عبارة عن رسالة مصورة لهما.
💍 Popping the question pitchside at Old Trafford and a special message from Ole…— Manchester United (@ManUtd) ١٤ فبراير ٢٠١٩
What a day for Norwegian #MUFC fans Andreas and Ingrid! ❤ #ValentinesDaypic.twitter.com/Ehhmuy69wC
ويستضيف مانشستر يونايتد على أرضه في الـ24 من الشهر الجاري ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ27 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المصدر: تويتر