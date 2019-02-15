بايرن ينتزع فوزا صعبا من أوغسبورغ ويضيق الخناق على دورتموند

واصل فريق بايرن ميونخ مطاردته لبوروسيا دورتموند على صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بتغلبه الجمعة على مضيفه أوغسبورغ 3-2 في الجولة الـ22 للبوندسليغا.

وسجل ثلاثية الفريق البافاري كل من الفرنسي كينغسيلي كومان هدفين في الدقيقتين 17 و48، والنمساوي دافيد ألابا في الدقيقة 53، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض كل من لاعب البايرن، ليون غوريتسكا بالخطأ في مرماه، والكوري الجنوبي دونغ وون جي في الدقيقتين الأولى والـ23 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده إلى 48 نقطة وقلص الفارق مع المتصدر بوروسيا دورتموند صاحب الـ50 نقطة إلى نقطتين، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 18 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب البوندسليغا.

المصدر: RT