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خليفة الإمبراطور توتي يطالب والدته بالتوقف عن نشر صورها المثيرة عبر انستغرام

الرياضة

خليفة الإمبراطور توتي يطالب والدته بالتوقف عن نشر صورها المثيرة عبر انستغرام
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عبر نجم نادي روما الصاعد، نيكولو زانيولو البالغ 19 عاما، عن امتعاضه من نشر والدته فرانشيسكا كوستا صورها المثيرة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية اليوم، أن زانيولو علق على الصورة الأخيرة التي نشرتها والدته على حسابها في انستغرام، وقال: "أوقفوا أمي. ماذا تفعلين في هذه الصور؟ عمرك 40 عاما".

وتتباهى والدة زانيولو، البالغة 41 عاما، بأن لها أكثر من 180 ألف متابع في انستغرام، ولكنها على ما يبدو أغضبت ابنها بعد الصور المثيرة التي نشرتها على حسابها.

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وأحرز الشاب زانيولو هدفين، ليمنح روما الفوز على ضيفه بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالات

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