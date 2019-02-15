الاستعدادات لمراسم دفن جثمان سالا بعد وصوله الأرجنتين

‬‬‬وصل جثمان لاعب كرة القدم الراحل إيميليانو سالا إلى بلاده الأرجنتين اليوم الجمعة استعدادا للجنازة التي ستقام في مسقط رأسه مطلع الأسبوع المقبل.

وسينقل الجثمان إلى مدينة بروغريسو التي تبعد نحو 538 كيلومترا شمال غرب العاصمة الأرجنتينية حيث سيوارى الثرى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اليوم سيارة فان تنقل الجثمان من مطار العاصمة بوينس آيرس وتتحرك ببطء بمرافقة عدد من سيارات الشرطة.

Salas body flown back to Argentina for funeral - https://t.co/uncMPeBVLO



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The body of footballer Emiliano Sala has arrived back in his home country of Argentina ahead of his funeral on Saturday.

It arrived in Buenos Ai... pic.twitter.com/ekTBmSuGFA — TopSportsTime (@TopSportsTime) February 15, 2019

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وتوجه سالا البالغ من العمر 28 عاما في طريقه من مدينة نانت الفرنسية الواقعة غربي فرنسا والتي كان يدافع عن قميص فريقها، إلى مدينة كارديف سيتي للمشاركة في أول مباراة له مع فريقه الجديد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن القدر حال دون ذلك وتحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها في 21 يناير الماضي فوق قناة المانش.

وعثر على حطام الطائرة في الـ3 من فبراير الجاري بعد عمليات بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال جثة سالا بعدها بثلاثة أيام.

ومن المنتظر أن يشارك في جنازة سالا، مدرب كارديف سيتي نيل وارنوك، والرئيس التنفيذي للنادي كين تشو.

المصدر: رويترز