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الروسي مدفيديف يتأهل إلى نصف نهائي روتردام للتنس

الرياضة

الروسي مدفيديف يتأهل إلى نصف نهائي روتردام للتنس
AFP Jewel SAMAD
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بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور نصف النهائي من بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الجمعة على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، بمجموعتين نظيفتين.

وحسم مدفيديف البالغ من العمر 23 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

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وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي مليوني دولار، الفرنسي الآخر جايل مونفيس الفائز بدوره على البوسني دامير جومهور 6-1 و6-2.

يذكر أن مدفيديف توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة صوفيا البلغارية، وتغلب على مونفيس في نصف نهائي البطولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4، في طريقه نحو التأهل للنهائي والتتويج بالبطولة.

المصدر: sport-express.ru

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