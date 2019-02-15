الروسي مدفيديف يتأهل إلى نصف نهائي روتردام للتنس

بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور نصف النهائي من بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الجمعة على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، بمجموعتين نظيفتين.

وحسم مدفيديف البالغ من العمر 23 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

The impressive run keeps on going 🔥@DaniilMedwed 🇷🇺 knocks off 2017 champ Jo-Wilfried Tsonga 🇫🇷 to reach the final 4 in Rotterdam: 6⃣-4⃣, 6⃣-2⃣#abnamrowttpic.twitter.com/uqjtwhOq4T — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 15, 2019

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وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي مليوني دولار، الفرنسي الآخر جايل مونفيس الفائز بدوره على البوسني دامير جومهور 6-1 و6-2.

يذكر أن مدفيديف توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة صوفيا البلغارية، وتغلب على مونفيس في نصف نهائي البطولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4، في طريقه نحو التأهل للنهائي والتتويج بالبطولة.

المصدر: sport-express.ru