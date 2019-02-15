شاهد.. هدف "عابر للقارات" في كأس الليبرتادوريس

سجل الباراغوياني أوسكار كاردوزو هدفا رائعا من قبل منتصف الملعب في مباراة فريقه "ليبرتاد" أمام ضيفه "ذا سترونغيست" البوليفي ضمن منافسات كأس الليبرتادوريس لكرة القدم.

وسجل كاردوزو هدفه في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية من قبل منتصف الملعب، باغتت حارس الضيوف الذي كان متقدما عن مرماه وعجز عن تدارك الموقف، لتعانق الكرة شباكه.

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هدف أوسكار كاردوزو الرائع من نصف ملعبه في مباراة كوبا ليبرتادوريس أمس ليبرتاد 5-1 ذا سترونجيست@Libertadores :By📽️pic.twitter.com/EhWSLQdC2O — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) February 14, 2019

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وهدف كاردوزو هو الرابع لفريقه الذي فاز بالمباراة بنتيجة 5-1.

يذكر أن كاردوزو تألق في صفوف بنفيكا البرتغالي بين أعوام 2007 و2014، كما لعب في أوروبا لأولمبياكوس اليوناني وطرابزون التركي.

المصدر: eurosport.ru