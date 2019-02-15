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شاهد.. هدف "عابر للقارات" في كأس الليبرتادوريس

الرياضة

شاهد.. هدف
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سجل الباراغوياني أوسكار كاردوزو هدفا رائعا من قبل منتصف الملعب في مباراة فريقه "ليبرتاد" أمام ضيفه "ذا سترونغيست" البوليفي ضمن منافسات كأس الليبرتادوريس لكرة القدم.

وسجل كاردوزو هدفه في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية من قبل منتصف الملعب، باغتت حارس الضيوف الذي كان متقدما عن مرماه وعجز عن تدارك الموقف، لتعانق الكرة شباكه.

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وهدف كاردوزو هو الرابع لفريقه الذي فاز بالمباراة بنتيجة 5-1.

يذكر أن كاردوزو تألق في صفوف بنفيكا البرتغالي بين أعوام 2007 و2014، كما لعب في أوروبا لأولمبياكوس اليوناني وطرابزون التركي.

المصدر: eurosport.ru

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