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لاعبو باتي يحتفلون بإسقاط أرسنال في الدوري الأوروبي بأكل "البرغر"

الرياضة

لاعبو باتي يحتفلون بإسقاط أرسنال في الدوري الأوروبي بأكل
Reuters VASILY FEDOSENKO
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعبي فريق باتي بوريسوف البيلاروسي وهم يتناولون "البرغر" داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة بعد فوزهم على أرسنال 1-0 في الدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة "the sun" البريطانية في تعليقها على الصورة التي قام مشجع لنادي آرسنال الإنجليزي بنشرها على حسابه في "تويتر"، أن لاعبي باتي بمن فيهم لاعب آرسنال السابق ألكسندر هليب، تجمعوا داخل مطعم من أجل الاستمتاع بوجبة دسمة بعد الانتصار الأوروبي غير المتوقع أمام أرسنال.

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وعلقت الصحيفة البريطانية على احتفال لاعبي باتي، قائلة: "حتى مع العادات غير الصحية في الطعام، لم يمنعهم هذا من هزيمة أرسنال".

ولم يسبق لفريق باتي الفوز في مباراة خلال منافسات الدور الإقصائي في البطولات الأوروبية.

يذكر أن الفريق البيلاروسي بعد تغلبه على أرسنال بهدف دون رد، في مواجهة ذهاب الدور الـ32 من اليوروباليغ، بات بحاجة للتعادل بأي نتيجة في ملعب الإمارات بلندن خلال لقاء الإياب، يوم الخميس المقبل 21 من الشهر الحالي.

المصدر: the sun

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