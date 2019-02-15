الكوريتان تبحثان المشاركة بفرق موحدة والسير معا في افتتاح أولمبياد طوكيو

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إن الكوريتين ترغبان في السير معا بحفل افتتاح الألعاب الصيفية في طوكيو 2020 والمنافسة ببعض الفرق الموحدة.

والتقى ممثلون عن الكوريتين مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية عقب الدور الإيجابي الذي لعبته دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية العام الماضي في تخفيف حدة التوتر بين البلدين، حيث سار وفدا البلدين معا في حفل الافتتاح لأول مرة منذ الألعاب الشتوية في تورينو 2006 كما شاركا بفريق موحد لهوكي الجليد للسيدات.

IOC considers request for unified Korean teams to enter qualification for Olympic Games @Tokyo2020#Tokyo2020#Olympicshttps://t.co/pIV1SifZtS — IOC MEDIA (@iocmedia) February 15, 2019

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وقال باخ: "عقب المحادثات التي أجريناها أمس يمكننا الكشف عن رغبة الطرفين الكبيرة في تبني خطوات مشتركة في الألعاب، وبينها السير معا في طابور العرض خلال حفل الافتتاح والمنافسة ببعض الفرق الموحدة في رياضات مختلفة".

وبين القضايا المطروحة في لوزان التقدم بطلب مشترك من الكوريتين لتنظيم الألعاب الصيفية 2032، إذ قال باخ إن البلدين أبديا اهتماما بالمضي قدما في هذا المقترح.

وأضاف: "إنها لفتة رائعة للروح الأولمبية... رمز رائع مرة أخرى لقدرة الألعاب الأولمبية على توحيد الشعوب".

المصدر: رويترز