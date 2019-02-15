أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لهذا الأسبوع

اختار الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، المدافع البلجيكي يان فيرتونخين نجم توتنهام الإنجليزي، أفضل لاعب في ذهاب دور الـ16 للبطولة القارية في المباريات التي لعبت هذا الأسبوع.

وسجل فيرتونخين هدفا وصنع آخر، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية بيضاء، والتي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن أول أمس.

وتفوق فيرتونخين على كل من ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، ونيكولو زانيولو لاعب روما الإيطالي.

🔥 A goal & an assist at Wembley Stadium... #UCL Player of the Week = Jan Vertonghen 👏👏👏 pic.twitter.com/RwurTaOKHB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ١٥ فبراير ٢٠١٩

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ولعبت 4 مباريات هذا الأسبوع في دور الـ16، شهدت فوز روما على بورتو 2-1، وباريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد 2-0، وريال مدريد على أياكس أمستردام 2-1، وتوتنهام على بوروسيا دورتموند 3-0.

وتستكمل مباريات ذهاب دور الـ16 من المسابقة القارية، الأسبوع القادم، عندما يلعب ليفربول مع بايرن ميونخ، وليون مع برشلونة، وشالكه مع مانشستر سيتي، وأتلتيكو مدريد مع يوفنتوس.

المصدر: وكالات