تقنية حكم الفيديو في الدوري المغربي اعتبارا من الموسم المقبل

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تطبيق تقنية حكم الفيديو"VAR"، في الدوري المغربي للمحترفين، بداية من الموسم المقبل.

وقال فوزي لقجع رئيس الاتحاد، خلال اجتماع مع رؤساء الأندية المغربية، وأعضاء المكتب المديري للعصبة الاحترافية وحكام النخبة ولجنة التحكيم، إن تقنية "VAR"ستطبق لمساعدة الحكام على تجاوز الأخطاء والتقليل من احتجاجات الفرق على التحكيم في الدوري.

وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سيبدأ في برنامج تدريبي للحكام على آلية تطبيق حكم الفيديو، كما سيتم تجهيز الملاعب المغربية بغرف خاصة للتقنية الجديدة.

#لقاء_تواصلي_الحكام_الأندية| #فوزي_لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم"إفتتاح الملعب البلدي بوجدة ومركب محمد الخامس خلال أسابيع وتقنية VAR حاضرة بالدوري الوطني بداية من الموسم المقبل." pic.twitter.com/uSR2Rp5CYE — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ١٤ فبراير ٢٠١٩

وشهد الدوري المغربي للمحترفين احتجاجات واسعة ضد الحكام في كل مرحلة، وهو ما دفع الاتحاد لعقد اجتماع مع كل الفاعلين للرد على الاحتجاجات وتوجيه الحكام للمزيد من العمل لتفادي الأخطاء في الجولات القادمة.

المصدر: وكالات