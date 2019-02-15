تشيلسي يضمد جروحه المحلية بثنائية أمام مالمو بالدوري الأوروبي (فيديو)

تمكن تشيلسي الإنجليزي من تحقيق فوز مهم على مضيفه فريق مالمو السويدي 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب الدور 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تشيلسي دخل المباراة وهو لا يزال يستفيق من السداسية التاريخية التي تلقاها يوم الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع البلوز أن يسجل في الدقيقة 30 عن طريق روس باركلي الذي أودع الكرة على يمين حارس الفريق السويدي.

وضاعف أوليفيه جيرو هداف تشيلسي النتيجة للبلوز في الدقيقة 58، إلا أن خطأ دفاعيا منح أندريس كريستايانسين الفرصة لتقليص الفارق عند الدقيقة 80 بعد انفراده بالحارس كيبا أريزابالاغا.

بهذه النتيجة وضع تشيلسي قدمه في الدور ثمن النهائي، إذ يحتاج للتعادل السلبي أو عدم الخسارة بأكثر من هدف في لقاء الإياب الخميس المقبل على ملعب ستامفورد بريدج بلندن.

المصدر: وكالات