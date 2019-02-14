شاهد.. بوتين يعود لبساط الجودو ويتدرب مع أعضاء المنتخب الروسي للعبة

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مركز "يوغ سبورت" للجودو في مدينة سوتشي الساحلية جنوبي روسيا، وتدرب مع أعضاء المنتخب الروسي للجودو.

وبعد جولة تفقدية لبوتين في المركز، التقى خلالها أعضاء منتخبات روسيا في الملاكمة والجودو والمصارعة الحرة، قام الرئيس الروسي بالتدريب مع أعضاء المنتخب الروسي للجودو.

#Сочи: Президент посетил спортивно-тренировочный комплекс «Юг-спорт» и пообщался с представителями сборных РФ по боксу, дзюдо и вольной борьбе https://t.co/7tHnRwgZgJpic.twitter.com/EULvIHr4ax — Президент России (@KremlinRussia) 14 февраля 2019 г.

وقال بوتين للصحفيين بعد انتهاء الحصة التدريبية: "رياضة الجودو ترفع الأدرينالين فيتحسن المزاج وترتفع المعنويات، كما تعطي مزاولها نظرة واقعية".

ويمارس بوتين رياضات الدفاع عن النفس منذ سن الحادية عشرة، وحاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو، إلى أن بلغ درجة الأستاذية في الجودو، وأصبح رئيسا فخريا للاتحاد الأوروبي للجودو عام 2006، كما حصل على لقب أستاذ فخري في جامعة يونين الكورية الجنوبية، ويحمل الحزام الأسود في الكاراتيه.

المصدر: RT+نوفوستي





