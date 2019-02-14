 
مباشر

شاهد.. بوتين يعود لبساط الجودو ويتدرب مع أعضاء المنتخب الروسي للعبة

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lglk

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مركز "يوغ سبورت" للجودو في مدينة سوتشي الساحلية جنوبي روسيا، وتدرب مع أعضاء المنتخب الروسي للجودو.

وبعد جولة تفقدية لبوتين في المركز، التقى خلالها أعضاء منتخبات روسيا في الملاكمة والجودو والمصارعة الحرة، قام الرئيس الروسي بالتدريب مع أعضاء المنتخب الروسي للجودو.

وقال بوتين للصحفيين بعد انتهاء الحصة التدريبية: "رياضة الجودو ترفع الأدرينالين فيتحسن المزاج وترتفع المعنويات، كما تعطي مزاولها نظرة واقعية".

ويمارس بوتين رياضات الدفاع عن النفس منذ سن الحادية عشرة، وحاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو، إلى أن بلغ درجة الأستاذية في الجودو، وأصبح رئيسا فخريا للاتحاد الأوروبي للجودو عام 2006، كما حصل على لقب أستاذ فخري في جامعة يونين الكورية الجنوبية، ويحمل الحزام الأسود في الكاراتيه.

المصدر: RT+نوفوستي



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طبيبة سعودية تثير الجدل حول ضرر "ماء زمزم"