شاهد.. احتفال هيستيري لنيمار "المصاب" بهدفي فريقه في شباك الشياطين الحمر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو يوثق فرحته العارمة بهدفي فريقه في شباك مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتفاعل نيمار مع هدفي رفاقه، واحتفل بالقفز من على الأريكة واحتضن أصدقاءه الذين شاركوه مشاهدة اللقاء.

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وأبدى العديد من عشاق النجم البرازيلي مخاوفهم من تضاعف إصابة اللاعب على مستوى مشط القدم، وخاصة أن الفيديو تضمن لقطة لأحد أصدقاء نيمار وهو يدلك له مشط قدمه بعد فرحته بالهدف الأول.

ويتابع نيمار العلاج للتعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ الشهر الماضي، ويتوقع أن يستمر غيابه إلى نهاية مارس المقبل، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة الإياب مع الشياطين الحمر في الـ6 من الشهر المقبل.

يذكر أن مباراة ذهاب دور الـ16 بين مانشستر يوناتيد وباريس سان جيرمان ، انتهت لصالح الفريق الباريسي بهدفين نظيفين، سجلهما كل من بريسنال كيمبيمبي وكيليان مبابي في الدقيقتين 53 و60.

المصدر: وكالات