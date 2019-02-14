مانشستر يونايتد يكشف عن المبلغ الذي دفعه لإقالة مورينيو

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، أن إقالة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه في ديسمبر الماضي كلفته نحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وفي تقرير النتائج للربع الثاني من السنة المالية، أورد اليونايتد في خانة "أمور استثنائية" مبلغ 19.6 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار)، يؤشر إلى التعويضات التي دفعت إلى مورينيو ومساعدين غادروا معه إثر إقالته في 18 ديسمبر الماضي على خلفية أسوأ بداية في الدوري المحلي للفريق منذ العام 1990.

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وأوكلت مهمة تدريب "الشياطين الحمر" بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، للاعبه السابق النرويجي أولي غونار سولشاير الذي حقق بداية لافتة شملت عشرة انتصارات وتعادلا في مبارياته الـ11 الأولى، إلى أن تلقى الخسارة الأولى أول أمس، بسقوطه أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بهدفين نظيفين في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن الفريق في عهد سولشاير من التقدم إلى المركز الرابع في ترتيب البريميرليغ، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وفي التقرير المالي، أشار النادي إلى تحقيق إيرادات قياسية في الربع الثاني من السنة المالية بلغت 208.6 ملايين يورو.

المصدر: أ ف ب