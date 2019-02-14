بعد 12 عاما في نابولي.. هامسيك يرحل عن نادي الجنوب الإيطالي

أعلن رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس اليوم الخميس، رحيل نجمه السلوفاكي مارك هامسيك إلى صفوف داليان يفانج الصيني.

ونشر لورينتيس عبر حسابه الرسمي في تويتر تغريدة أعلن فيها رحيل هامسيك إلى داليان يفانج الصيني وتمنى له التوفيق مع ناديه الجديد.

L’accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del Napoli saranno sempre aperte per lui. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 14, 2019

وذكرت عدة تقارير أن النادي الصيني دفع 20 مليون يورو لنابولي، بينما سيحصل هامسيك على 27 مليون يورو خلال 3 سنوات، بواقع 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وانضم هامسيك البالغ 31 عاما إلى نابولي عام 2007، ولعب مع الفريق 520 مباراة سجل خلالها 120 هدفا، وهو الهداف التاريخي للفريق، بالإضافة لقيامه بـ111 تمريرة حاسمة، ويحمل شارة قيادة نابولي منذ عام 2013.

المصدر: sport-express.ru