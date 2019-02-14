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الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة روتردام

الرياضة

الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة روتردام
AFP NIKOLAY DOYCHINOV
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف للدور ربع النهائي من بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الخميس على الإسباني فيرناندو فيرداسكو، بمجموعتين دون رد.

وتمكن مدفيديف، صاحب الـ23 ربيعا، من التغلب على فيرداسكو بمجموعتين نظيفتين، بواقع:6-2 و7-5، خلال ساعة واحدة و33 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة، البالغ مجموع جوائزها حوالي مليوني دولار، الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الفائز بدوره على الهولندي تالون جريكسبور 7-6 و6-1.

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المصدر: rsport.ria.ru

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