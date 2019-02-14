الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة روتردام

تأهل الروسي دانييل مدفيديف للدور ربع النهائي من بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الخميس على الإسباني فيرناندو فيرداسكو، بمجموعتين دون رد.

وتمكن مدفيديف، صاحب الـ23 ربيعا، من التغلب على فيرداسكو بمجموعتين نظيفتين، بواقع:6-2 و7-5، خلال ساعة واحدة و33 دقيقة.

Into the quarters 💪@DaniilMedwed continues his impressive form into Rotterdam by securing his place in the final 8.



Watch the @abnamrowtt on @TennisTV 🙌 pic.twitter.com/TMgjyO0ExL — ATP Tour (@ATP_Tour) February 14, 2019

وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة، البالغ مجموع جوائزها حوالي مليوني دولار، الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الفائز بدوره على الهولندي تالون جريكسبور 7-6 و6-1.

See you in the quarters Jo!@TennisTVpic.twitter.com/jC16yd1geK — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 14, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru