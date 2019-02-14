شاهد.. لاعب منتخب روسيا السابق يسجل 7 أهداف في سجنه

سجل بافل ماماييف لاعب فريق كراسنودار والمنتخب الروسي سابقا، 7 أهداف خلال مباراة لكرة القدم جمعته مع سجناء آخرين في مكان حبسه في العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس.

ولعب ماماييف مع فريقين (كل فريق مكون من 6 لاعبين) شوطا واحدا، فسجل في الشوط الأول 3 أهداف، وفي الشوط الثاني 4 أهداف.

Мамаев забил семь мячей в футбольном матче в СИЗО "Бутырка"https://t.co/t3M6Mr6PwUpic.twitter.com/mCZhtIVQqm — Р-Спорт (@rsportru) February 14, 2019

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ويقبع ماماييف في السجن، مع زميله سابقا في المنتخب الروسي ألكسندر كوكورين، لاعب زينيت سان بطرسبورغ، والذي تخلف عن مباراة اليوم لأسباب صحية.

وتقوم وزارة الداخلية الروسية بالتحقيق مع اللاعبين بخصوص ظهورهما في مقطعي فيديو في الثامن من أكتوبر الماضي، الأول، يظهرهما يضربان رجلا داخل مقهى في العاصمة الروسية، قبل أن يتبين أن الرجل مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ويدعى دينيس باك.

والثاني يظهرهما يعتديان على رجل آخر قرب أحد الأرصفة، وذكرت العديد من التقارير أن المعتدى عليه يعمل سائقا لمقدمة البرامج الشهيرة على القناة الروسية الأولى أولغا أوشاكوفا.

المصدر: rsport.ria.ru