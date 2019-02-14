راموس يعترف ثم يتراجع تجنبا للعقوبة الأوروبية

يواجه قائد ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، خطر الإيقاف عن ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في حال تأهل الفريق الملكي.

واعترف قائد الميرينغي، بأنه تعمد الحصول على إنذار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة فريقه ضد أياكس أمستردام الهولندي، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية، والتي انتهت بفوز الريال 2-1.

وجاء اعتراف راموس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، حيث قال: "بالنظر إلى النتيجة، فإنني سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدا.. كان شيئا سيطر على تفكيري، لا أقلل من شأن المنافس، لكن في كرة القدم تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة، وقررت القيام بذلك".

والبطاقة التي تلقاها راموس أمس هي الثالثة له في دوري الأبطال، ما يعني إيقافه عن مباراة العودة في الـ5 من الشهر القادم، والتي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، وفي حال تأهل الفريق الملكي إلى الدور ربع النهائي، فإن صفحة راموس ستكون بيضاء، خلال المراحل الأخيرة من المسابقة.

لكن اعتراف راموس بتعمد الحصول على البطاقة يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي، وقد يحصل بسبب ذلك على عقوبة إيقاف لمباراة إضافية.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadridhttps://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 13, 2019

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وحاول راموس التراجع عن تصريحاته عبر تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في تويتر، عبر فيهما عن أسفه لغيابه عن مباراة الإياب.

وكتب قائد الريال: "في كل مباراة هناك دائما الكثير من التوتر، ويتعين عليك أن تتخذ القرار في أجزاء من الثانية.. أفضل شيء الليلة النتيجة، لكن الشيء السيئ أنني سأغيب عن مباراة الإياب، بسبب لحظة واحدة في اللقاء".

وتابع: "أرغب في التوضيح، غيابي يؤلمني أكثر من أي شخص، لم أتعمد الحصول على إنذار.. سأشجع فريقي من المدرجات مثل أي عاشق للنادي، من أجل بلوغ دور الثمانية".

المصدر: وكالات