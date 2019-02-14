 مصدر لـRT: ريال مدريد يزور العراق لافتتاح أكاديمية

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لوفد من نادي ريال مدريد إلى العاصمة بغداد، لبحث تأسيس أكاديمية كرة قدم تابعة للنادي الإسباني في العراق.

وقال المصدر لـRT إن "النادي الإسباني يرغب بافتتاح أكاديمية له في بغداد، بعدما درس الحالة الرياضية الخاصة بالمواهب العراقية وكيفية تطويرها واستثمارها".

وأضاف أن "المباحثات تجري بين الحكومة والنادي بشكل رسمي، وفي شهر مارس المقبل سيزور الوفد بغداد".

الوفد سيتألف من خمسة أشخاص بينهم كارلوس إسكوديرو دي بورون أوخينيو المسؤول عن مؤسسة ريال مدريد في إفريقيا والشرق الأوسط، ودياز أنطونيو سانشيز، والدكتورة أغناسيو بالوم، بتكليف من قبل رئيس النادي فلورينتينو بيريز.

المصدر: RT