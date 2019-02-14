راموس يحقق إنجازا جديدا في تاريخ ريال مدريد

وصل النجم سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، إلى ظهوره رقم 600 بقميص الملكي من خلال مشاركته أمس الأربعاء أمام أياكس أمستردام في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الإسباني رقما تاريخيا في تاريخ النادي منذ مشاركته الأولى مع الفريق الملكي، عام 2005 عندما كان بعمر 18 عاما.

وبات راموس على بعد مباراة واحدة من أسطورتي الريال فرناندو هييرو، وباكو خينتو في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص الميرنغي، واحتلال المركز الرابع خلف مانولو سانشيز برصيد 710 مباريات، وإيكر كاسياس بـ 725 مباراة، وراؤول غونزاليز 741 مباراة.

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Pero no son solo 600 partidos, es una vida de blanco. Gracias por vivirla conmigo.

Lo que nunca imaginé y lo que queda por imaginar. Siempre al frente, siempre a por más.#HalaMadridpic.twitter.com/IddUIRjRCo — Sergio Ramos (@SergioRamos) ١٤ فبراير ٢٠١٩

ويمتلك راموس سجلاا مميزا مع الملكي، حيث شارك في 600 مباراة، سجل خلالهم 84 هدفا وصنع 39.

وفاز بالعديد من الألقاب، حيث توج بـ4 بطولات في دوري أبطال أوروبا، ومثلها بالدوري الإسباني وكأس العالم للأندية.

وحصد راموس لقب السوبر الأوروبي 3 مرات، وبالعدد ذاته نال السوبر الإسباني، بالإضافة للقبين في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن يغيب راموس عن مباراة الإياب للدور ثمن النهائي للشامبيونزليغ، بسبب تلقيه بطاقة صفراء خلال مواجهة الذهاب التي انتهت بفوز صعب للفريق الملكي 2-1، وهي البطاقة الصفراء الثالثة له بعد تلقيه بطاقتين خلال مرحلة المجموعات، إذ تنص لوائح المسابقة على إيقاف اللاعب الذي يحصل على 3 بطاقات صفراء.

وسيقام لقاء العودة في معقل الميرنغي "سانتياغو برنابيو"، في الخامس من مارس المقبل.

المصدر: وكالات