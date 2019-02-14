مشاجرة بين مشجعي إشبيلية ولاتسيو تسفر عن إصابات خطيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة في مشاجرة بين مشجعي لاتسيو الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، بوسط العاصمة روما، حيث سيتواجه الفريقان اليوم الخميس في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

واندلعت المشاجرة ليلة الأربعاء في شارع ليونينا وسط العاصمة الإيطالية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، إسبانيان وأمريكي وبريطاني، بجروح خطيرة بفعل سلاح أبيض، حسبما أكدت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

ونقل الجرحى إلى المستشفى، حيث يعاني أحدهم من حالة خطرة جراء طعنات بالسكاكين.

وتورط في المشاجرة أكثر من 40 شخصا، ولجأ بعضهم إلى مطاعم بالمنطقة من أجل الاحتماء من المعتدين، ما تطلب تدخل الشرطة التي فرقت الجمع باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وسيحل إشبيلية ضيفا على لاتسيو على الملعب الأولمبي بروما في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: وكالات