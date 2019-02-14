"يويفا" يوضح سبب إلغاء هدف أياكس أمام ريال مدريد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن سبب إلغاء هدف أياكس الهولندي في الشوط الأول أمام ريال مدريد في المواجهة التي انتهت 2-1 للنادي الملكي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعقب "يويفا" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد المباراة: "في الدقيقة 38 من مباراة أياكس وريال مدريد، أحرز نيكولاس تاغليافيكو هدفا برأسه والذي تم إلغاؤه بتقنية الفيديو المساعد، إذ أدرك الحكم أن توسنا تاديتش، كان في موقف تسلل، ومنع حارس المرمى".

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ١٣ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "منع اللاعب لحارس المرمى من اللعب أو إمكانية الوصول إلى الكرة أثناء لعب الكرة الرأسية، كان مخالفا لبروتوكول (الفار) وإلغاء الهدف كان قرارا صحيحا".

وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو، يوم الـ5 من مارس المقبل.

المصدر: تويتر