مدرب باراغواي يستقيل بعد 5 أشهر من تعيينه

استقال خوان كارلوس أوسوريو من تدريب منتخب باراغواي لكرة القدم بعد خمسة أشهر فقط في منصبه، قاد خلالها الفريق في مباراة ودية واحدة.

وتم تعيين المدرب الكولومبي في سبتمبر بعد ثلاثة أعوام مع منتخب المكسيك ليقود فريقه الجديد للتعادل 1-1 مع جنوب إفريقيا في نوفمبر.

وترددت شائعات لعدة أيام حول عدم شعوره بالسعادة في أمريكا الجنوبية وأكد رحيله في مؤتمر صحفي في عاصمة باراغواي أسونسيون.

وقال أوسوريو: "أنا هنا لأبلغكم بأنني للأسف لن أستمر كمدرب لمنتخب باراغواي بعد اتفاق بالتراضي مع اتحاد باراغواي لكرة القدم ولأسباب عائلية تخصني..الأمر يتعلق بمشكلة عائلية لم أستطع حلها، سأرحل وأنا أشعر بالامتنان، كانت تجربة مفيدة واستثنائية".

وتولى أوسوريو الذي سبق له تدريب أندية في كولومبيا والمكسيك والبرازيل والولايات المتحدة، المسؤولية بدلا من فرانشيسكو أرسي الذي رحل بعد فشل باراغواي في التأهل لكأس العالم 2018.

وتخوض باراغوي مباراتين وديتين الشهر المقبل إذ تلعب ضد بيرو في نيوجيرزي بالولايات المتحدة في 22 مارس وبعد ذلك بأربعة أيام ضد المكسيك في سانتا كلارا.

وستبحث باراغواي الآن عن مدرب بديل قبل منافسات كأس كوبا أمريكا التي تبدأ في البرازيل في يونيو، إذ تلعب باراغواي في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وكولومبيا وقطر.

المصدر: وكالات