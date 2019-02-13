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دوري الأبطال.. توتنهام يقسو على دورتموند بثلاثية نظيفة

الرياضة

دوري الأبطال.. توتنهام يقسو على دورتموند بثلاثية نظيفة
AFP Adrian DENNIS
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وضع توتنهام هوتسبير الإنجليزي قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-0 الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من المسابقة القارية.

وسجل أهداف أصحاب الأرض كل من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والبلجيكي يان فيرتونخين والإسباني فرناندو يورنتي، في الدقائق 47 و83 و86 على التوالي.

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وبهذا الفوز، عزز توتنهام حظوظه في التأهل للدور القادم قبل مواجهة الإياب في ألمانيا في الـ5 من مارس القادم.

المصدر: RT

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