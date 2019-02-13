شاهد.. ريال مدريد يفوز بشق الأنفس على أياكس في دوري الأبطال
حقق ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
Now that's a Goal🔥🔥🔥 #AJARMApic.twitter.com/XzpqEbMOtc— _palmwinepapi_ (@genius_geordie) February 13, 2019
افتتح ريال مدريد باب التسجيل في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.
#UCL— ArabBallers (@ArabBallers) February 13, 2019
ZIYECH 🇲🇦 EQUALIZES FOR AJAX. 1-1 pic.twitter.com/rQ6YEd740J
وعادل لأصحاب الأرض، المغربي حكيم زياش في الدقيقة 75.
MARCO ASENSIOOOOOOOP WILLEMSEEEEEEEM !!!! #UCL#AJARMApic.twitter.com/Miy6ooeYwo— Le Madridiste 🇫🇷 (@Madridiste__) February 13, 2019
وسجل هدف الفوز الثمين للفريق الملكي، ماركو أسينسيو قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي من المباراة.
وشهد اللقاء، إلغاء الحكم لأول هدف في تاريخ البطولة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعدة VAR، وذلك في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، عندما ألغى الحكم هدفا لأياكس.
وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في الـ5 من الشهر القادم على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.
المصدر: RT