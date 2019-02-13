إيكاردي رفض اللعب في الدوري الأوروبي بعد سحب شارة القيادة منه

رفض المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المشاركة مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي ضد رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس، بعد نزع شارة القائد منه بحسبما كشف مدربه.

وقال لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:"كان قرار نزع شارة القائد عن إيكاردي صعبا ومؤلما شارك فيه جميع أعضاء النادي واتخذ لمصلحة إنتر".

وتابع: "استدعي لفيينا لكنه لم يرغب بالتواجد هناك.. أزعجته الأمور حوله وأزعجت الفريق الذي قاده. يجب أن نركز اهتمامنا الآن على مباراة الغد".

ويأتي ذلك في خضم تقارير عن احتمال رحيل المهاجم البالغ 25 عاما عن صفوف الفريق اللومباردي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021.

The Club can confirm that Samir #Handanovic is the new Inter captain.#FCIM — Inter (@Inter_en) February 13, 2019

وأعلن إنتر الأربعاء عبر حسابه الرسمي في تويتر أن القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش، من دون توضيح أسباب هذه الخطوة.

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وفي وقت لاحق، نشر إنتر تشكيلة من 19 لاعبا لخوض مباراة الخميس في ضيافة رابيد فيينا النمساوي في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلت من اسم إيكاردي.

المصدر: أ ف ب