دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية لمواجهة ريال مدريد وأياكس أمستردام
ChampionsLeague/twitter
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تتجه الأنظار اليوم صوب العاصمة الهولندية أمستردام، التي تستضيف مواجهة أياكس وضيفه ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأعلن كل من الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني للفريق الملكي، وإريك تين هاغ، مدرب أياكس عن تشكيلتيهما الأساسيتين اللتين سيبدآن فيها اللقاء:
📝 تشكيلة @realmadridarab أمام @AFCAjax!#هلا_مدريد | #RMUCLpic.twitter.com/fyzJtEQ2kh— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2019
Full squad! ⤵️#UCL#ajareapic.twitter.com/0lW8nJbcGP— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2019
وستقام المباراة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة أمستردام، في تمام الساعة (23:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
المصدر: ChampionsLeague/twitter
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