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يويفا يبرئ دي ماريا ويفتح قضية تأديبية ضد مانشستر يونايتد وسان جيرمان

الرياضة

يويفا يبرئ دي ماريا ويفتح قضية تأديبية ضد مانشستر يونايتد وسان جيرمان
Reuters Phil Noble
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، أنه لن ينظر في قضية الاتهامات الموجهة للأرجنتيني آنخيل دي ماريا نجم سان جيرمان بتلفظه بعبارات نابية تجاه جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية، أن دي ماريا أطلق عبارات نابية تجاه جماهير الشياطين الحمر بعد تسجيل فريقه الهدف الأول في شباك الخصم، في المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان بهدفين نظيفين.

وتعرض الأرجنتيني صاحب الـ30 عاما لصافرات الاستهجان طوال مباراة أمس، فضلا عن قذفه بعبوات المياه البلاستيكية عند اقترابه لتنفيذ رميات التماس والركلات الركنية. وانتشرت إحدى الصور الطريفة لدي ماريا بعد قذفه بعبوة جعة، يتظاهر بأنه يشربها، في رد ساخر من الأرجنتيني على تصرفات جماهير الشياطين الحمر.

وسبق أن ارتدى دي ماريا قميص اليونايتد في تجربة قصيرة استمرت موسما واحدا في 2014-2015.

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كما أعلن اليويفا أنه فتح قضية تأديبية بحق ناديي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وسيتعرض الأول لعقوبات، بسبب غلق بعض السلالم في الملعب، بالإضافة لإلقاء جماهيره بعض المقذوفات خلال المباراة.

وفي المقابل، سيتعرض سان جيرمان لعقوبات بسبب الألعاب النارية من قبل جماهيره، وإلقاء مقذوفات أيضا، بالإضافة للتسبب بإتلاف مرافق ملعب أولد ترافورد، وسينظر في القضية في الـ28 من الشهر الحالي.

المصدر: sport-express.ru

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