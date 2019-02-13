مبابي يتمنى خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا

تمنى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إقصاء برشلونة الإسباني على يد ليون الفرنسي، من الدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال مبابي، خلال تصريحاته لإذاعة "RMC" الفرنسية: "سوف أشجع ليون الأسبوع المقبل ضد برشلونة".

وأضاف: "أريد أن تصل الأندية الفرنسية لأبعد نقطة ممكنة في البطولة الأوروبية هذا الموسم".

🔥🇫🇷 Petit échange d'amabilités entre l'OL et le PSG 😉



📢💬 Mbappé : "On va soutenir Lyon la semaine prochaine"



📢💬 Aulas : "Je susi très heureux que le PSG ait battu Manchester" pic.twitter.com/Jvgdv330J9 — RMC Sport (@RMCsport) February 13, 2019

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وسيقام لقاء الذهاب بين ليون وبرشلونة في الـ19 من فبراير الجاري، في معقل الفرنسيين "بارك أولمبيك ليون"، بينما سيكون لقاء الإياب في الـ13 من مارس المقبل في معقل البلوغرانا "كامب نو".

وقاد مبابي فريقه أمس، لتحقيق فوز ثمين، بهدفين نظيفين، على مضيفه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 للتشامبيونزليغ.

المصدر: وكالات