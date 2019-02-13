الروسي مدفيديف يبدأ بنجاح مشواره في روتردام

بلغ الروسي دانييل مدفيديف ثاني أدوار بطولة روتردام الهولندية للتنس، ذات الـ 500 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها مليون و960 ألف دولار.

وجاء تأهل اللاعب الروسي على حساب الفرنسي جيريمي شاردي، إثر تغلبه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و33 دقيقة.

وضرب مدفيديف موعدا، في الدور المقبل، مع الإسباني فرناندو فيرداسكو، الذي فاز بدوره على الأسترالي ماثيو إيبدن، بمجموعتين لواحدة أيضا، بنتيجة: (7-5) و(6-4).

المصدر: "sportbox.ru"