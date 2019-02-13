 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال!

الرياضة

مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgaq

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أنجح بطولات كرة القدم، لذا تقف العلامات التجارية في الطابور للحصول على عشر ثوان لبث إعلاناتها، خلال فترة المباريات.

ويعتمد النجاح المالي للأندية الكبرى (وليست الكبرى فقط) إلى حد كبير على مشاركتها في المسابقات الأوروبية، وخاصة دوري الأبطال.

وفيما يلي بعض حقائق جوائز المسابقات الأوروبية:

- بلغ إجمالي إيرادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التجارية من دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، وكأس السوبر للموسم (2018-2019)، بلغ 3.25 مليار يورو

- جوائز دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر تقدر بأكثر من 2 مليار يورو، جوائز الدوري الأوروبي تبلغ 510 ملايين يورو.

- حصلت الأندية التي شاركت فقط في دور المجموعات للموسم الحالي للتشامبيونز ليغ على 15.25 مليون يورو.

- سيحصل الفائز بدوري أبطال أوروبا على مبلغ يتراوح من 80 إلى 100 مليون يورو.

المصدر: "sports.ru" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة