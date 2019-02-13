بالفيديو.. خليفة الإمبراطور توتي يحرج القديس كاسياس

فرض لاعب روما الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو نفسه نجما في مباراته ضد ضيفه بورتو البرتغالي (2-1)، التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز نيكولو زانيولو هدفي ذئاب روما، في الدقيقتين (70 و76)، في شباك الحارس الإسباني المخضرم القديس إيكر كاسياس.

وأصبح لاعب خط الوسط الشاب نيكولو زانيولو، البالغ من العمر 19 عاما، أصغر إيطالي يسجل هدفين في دوري الأبطال.

وقال زانيولو عقب المباراة في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس: "إنها ليلة رائعة، لا أستطيع التعبير عن مشاعري، ولم أتوقع أبدا أن أحقق شيئا مماثلا. الاحتفال مباشرة أمام مدرجات الكورفا هو شعور غير اعتيادي، لا أستطيع وصفه. وآمل في مواصلة التهديف".

ويعتبر الكثيرون زانيولو خليفة لأسطورة روما الإمبراطور فرانشيسكو توتي، الذي دافع 25 عاما عن ألوانه، وبقي وفيا له حتى وضع حدا لمسيرته الاحترافية.

يذكر أن فرانشيسكو توتي، البالغ من العمر 42 عاما، قضى 25 عاما مع روما، منذ عام 1993، كونه نشأ في روما، وشارك في 785 مباراة مع فريق العاصمة في جميع البطولات، وأحرز خلالها 307 أهداف، إضافة إلى 124 تمريرة حاسمة، قبل أن يضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2017.

المصدر: RT