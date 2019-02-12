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الهولندية بيرتينز تتأهل بصعوبة لثاني أدوار بطولة الدوحة للتنس

الرياضة

الهولندية بيرتينز تتأهل بصعوبة لثاني أدوار بطولة الدوحة للتنس
Reuters Anton Vaganov
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تأهلت الهولندية كيكي بيرتينز إلى الدور الثاني من بطولة الدوحة لكرة المضرب، بعد تغلبها على الإيطالية كاميلا جيورجي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة اليوم الثلاثاء.

ولم تستطع الهولندية صاحبة الـ27 عاما الفوز بأي شوط في المجموعة الأولى التي انتهت لصالح منافستها الإيطالية 6-0، قبل أن تقلب بيرتينز النتيجة بفوزها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 7-6 و6-4، لتحسم المباراة لصالحها خلال ساعة واحدة و58 دقيقة.

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وستواجه بيرتينز في الدور الثاني للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 850 ألف دولار، الإسبانية كارلا سواريز نافارو التي تغلبت بدورها على التونسية أُنس جابر بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-1.

المصدر: rsport.ria.ru

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