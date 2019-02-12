الجزائري سليماني يقود فنربخشه للفوز على زينيت في الدوري الأوروبي (فيديو)

خسر زينيت سان بطرسبورغ الروسي أمام مضيفه فنربخشه التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب فنربخشه، الجزائري إسلام سليماني في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

وأضاع زينيت فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، عندما تصدى حارس فنربخشة لركلة جزاء سددها السلوفاكي روبيرت ماك.

وسيلتقي الفريقان بمباراة العودة في الـ21 من الشهر الحالي في سان بطرسبورغ.

المصدر: RT