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الإفريقي التونسي يفشل في الثأر ويكتفي بالتعادل أمام مازيمبي الكونغولي (فيديو)

الرياضة

الإفريقي التونسي يفشل في الثأر ويكتفي بالتعادل أمام مازيمبي الكونغولي (فيديو)
clubafricain/twitter
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فشل الإفريقي التونسي في الثأر من ضيفه مازيمبي الكونغولي، وتعادل معه من دون أهداف، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل، رفع الإفريقي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ورفع مازيمبي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.

وتعرض الإفريقي لخسارة مذلة في الجولة الماضية أمام مازيمبي بثمانية أهداف دون رد.

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وفي مباراة ثانية اليوم، حقق الفريق التونسي الآخر، الترجي، فوزا ثمينا على ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين، عن طريق كل من أنيس البدري وهيثم جويني في الدقيقتين 16 و89 على الترتيب.

وبهذا الفوز رفع الترجي رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد أورلاندو عند 5 نقاط في المركز الثالث.

المصدر: وكالات

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