البرازيلي باكيتا يهدي أول أهدافه مع ميلان إلى أرواح لاعبي فلامنغو

سجل لاعب الوسط البرازيلي، لوكاس باكيتا، هدفا مميزا في المباراة التي جمعت ميلان مع كالياري على أرضية ملعب سان سيرو ، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

ولعب باكيتا مباراته السابعة بقميص ميلان في مواجهة كالياري، وسجل الهدف الأول له بطريقة جميلة عند الدقيقة 22 في المباراة التي انتهت بفوز ميلان بثلاثية نظيفة.

ووجه الظهير الأيمن دافيدي كالابريا عرضية من الجهة اليمنى، لتصل إلى المنطقة القريبة من القائم الأيسر لحارس مرمى كالياري، قبل أن يضعها البرازيلي في الشباك.

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واحتفل اللاعب بهدفه الأول بتقبيل شارة سوداء ورفعها عاليا، وأهدى الهدف لأرواح 10 لاعبين من ناشئي ناديه السابق فلامنغو، الذين لقوا حتفهم بسبب اندلاع حريق في مركز تدريبات النادي أثناء نومهم، نتيجة ماس كهربائي.

وكان باكيتا قد انضم لميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادما من فلامنغو البرازيلي مقابل 35 مليون يورو.

المصدر: vk.com