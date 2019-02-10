الإمارات ترفض منح تأشيرة لرياضية إسرائيلية

رفضت الإمارات العربية المتحدة منح لاعبة المبارزة الإسرائيلية لينور كالمان ومدربها تأشيرات دخول للمشاركة في مسابقة بارالمبية، ستقام في العاصمة أبو ظبي.

وقالت كيلمان في سياق حديث لإذاعة "كان" إن مشاركتها في المسابقة تعد هامة لأنها تفسح أمامها المجال للحصول على نقاط ستساعدها للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية، التي ستقام في طوكيو العام المقبل.

وأفاد اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة الإسرائيلي بأنه ينظر في كيفية الرد على هذا القرار.

المصدر: "makan.org.il"