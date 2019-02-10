توتنهام يتجاوز عقبة ليستر ويقلص الفارق مع ليفربول

واصل نادي توتنهام سلسة انتصاراته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحقق فوزه الرابع تواليا على حساب ضيفه ليستر سيتي (3-1)، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الأسبوع الـ26.

وأحرز ثلاثية أصحاب الأرض كل من الكولومبي دافينسون سانشيز، والدنماركي كريستيان إيركسن، والكوري الجنوبي المتألق هيونغ مين سون، في الدقائق (33، 63 و91)، بينما تكفل المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، بتسجيل الهدف الوحيد لليستر، في الدقيقة (76)، بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة (60).

وعزز توتنهام بهذا الفوز موقعه في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وقلص الفارق إلى 5 نقاط مع المتصدر ليفربول، الذي تغلب أمس على بورنموث بثلاثية نظيفة، وإلى نقطتين مع الوصيف مانشستر سيتي، الذي يخوض اختبارا صعبا اليوم عندما يستضيف تشيلسي، في قمة مباريات المرحلة الـ26.

في المقابل، تكبد ليستر الخسارة الثانية تواليا والرابعة في آخر خمس مباريات تخللها تعادل وحيد، وتراجع إلى المركز 12 برصيد 32 نقطة.

المصدر:RT