سان جيرمان يتعرض للطمة جديدة قبيل مواجهة مانشستر

سيغيب المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني عن مباراتي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب الإصابة.

وخرج اللاعب مصابا خلال المباراة ضد بوردو (1-0) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي السبت الماضي، وسيشكل غيابه نكسة إضافية للفريق الذي يفتقد أيضا مهاجمه البرازيلي نيمار، بسبب إصابة تعرض لها سابقا في مشط القدم، ويتوقع أن تبعده حتى مطلع أبريل.

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وأوردت صحيفة "ليكيب" وإذاعة "أر أم سي" الفرنسيتان عن مصادر في نادي العاصمة الفرنسية، أن كافاني سيغيب لمدة شهر عن الملاعب.

ونقلت الصحيفة الواسعة الاطلاع عن مصدر في النادي قوله إن الفحص الذي خضع له كافاني (31 عاما) اليوم، أظهر أنه يعاني "من تمزق عضلي في أعلى الفخذ الأيمن"، سيبعده "لفترة شهر على الأقل".

وفي حال تأكيد ذلك، سيغيب الهداف التاريخي لسان جيرمان عن مباراتي ثمن نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، المقررتين الثلاثاء 13 فبراير (ذهابا) على ملعب أولد ترافورد معقل الفريق الإنجليزي، وفي السادس من مارس إيابا على ملعب بارك دي برانس.

المصدر: وكالات