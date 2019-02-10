أول تعليق لآل الشيخ على تأجيل "موقعة" الأهلي وبيراميدز

أعرب مالك بيراميدز، السعودي تركي آل الشيخ، عن شكره للاتحاد المصري لكرة القدم، لحرصه على تطبيق مبدأ "تكافؤ الفرص" بين الفرق المتنافسة في الدوري المحلي الممتاز.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، بعد إعلان الاتحاد المصري للكرة، تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن الجولة الـ 25 من الدوري، كتب أنه يشكر اتحاد الكرة لحرصه على تطبيق مبدأ "تكافؤ الفرص" بين الفرق المتنافسة على بطولة الدوري، وأن بيراميدز جاهز للعب في أي بطولة.

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وكان الاتحاد المصري قد أصدر بيانا رسميا، عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيه: "بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز".

وكان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم 28 فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المحلي الممتاز.

المصدر: "facebook/Turkialalshik"