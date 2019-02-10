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الحريري يستعرض مهاراته في كرة السلة (فيديو)

الرياضة

الحريري يستعرض مهاراته في كرة السلة (فيديو)
AFP ANWAR AMRO
الحريري يستعرض مهاراته في كرة السلة (فيديو)
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، خلال مشاركته أمس في نهائي دورة دبي لكرة السلة، والذي جمع بين فريقين لبنانيين، وهما الرياضي وبيروت.

وظهر الحريري داخل الصالة التي احتضنت المباراة، حيث حاول استعراض مهاراته في كرة السلة، وسط تشجيع الجماهير التي احتشدت في المدرجات، فرمى كرة صوب السلة، ولكن رميته، على ما يبدو، لم تصب الهدف.

وحصد نادي الرياضي كأس دورة دبي الدولية، عقب فوزه على نادي بيروت، بـ88 نقطة مقابل 80.

المصدر: وكالات

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