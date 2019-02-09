شاهد.. صلاح يعود للتسجيل مع ليفربول

يتقدم نادي ليفربول على مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تجري أطوارها الآن، لحساب المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الأول في الدقيقة (24)، بعدما استغل تمريرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، ليضعها برأسه على يسار الحارس، الذي لم يحرك ساكنا، وبعدها بعشر دقائق، أضاف الهولندي جيورجينهو فاينالدوم الهدف الثاني بطريقة رائعة، برفعه الكرة من فوق الحارس "لوب".

ومع بداية الشوط الثاني (الدقيقة 48)، أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث، بعد هجمة مرتدة سريعة.

المصدر: تويتر