صلاح أمام فرصة ذهبية لتحقيق رقمين مميزين الليلة

سيبحث النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، لتحقيق رقمين مميزين الليلة، عندما يواجه فريقه ضيفه بورنموث، في المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدف واحد في مباراة اليوم، ليصبح أول لاعب من ليفربول يحرز 20 هدفا في موسمين متتاليين، منذ موسم 2013/2014، ليعادل رقم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق والحالي لبرشلونة، الذي حقق هذا الإنجاز في موسمي 2012/2013 و2013/2014.

وإذا نجح صلاح في هز شباك بورنموث في مناسبتين، فسيحقق رقما مميزا آخر، بالوصول إلى الهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي، خلال 62 مباراة خاضها مع "الريدز"، منذ انضمامه إليه صيف عام 2017.

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ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، كما يتقاسم فريقه صدارة الدوري مع مانشستر سيتي، علما بأن الأخير لعب مباراة واحدة أكثر من الفريق الأحمر.

المصدر: وكالات