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رسميا.. الأهلي المصري يقاطع البطولات العربية بسبب آل الشيخ

الرياضة

رسميا.. الأهلي المصري يقاطع البطولات العربية بسبب آل الشيخ
شعار نادي الأهلي المصري
رسميا.. الأهلي المصري يقاطع البطولات العربية بسب آل الشيخ
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أعلن نادي الأهلي المصري اليوم، مقاطعة البطولات العربية المقبلة، بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم، بحق مجلس إدارة المارد الأحمر.

وقال الأهلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر: "قرر مجلس إدارة نادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مقاطعة البطولات العربية القادمة، جراء الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي، الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره، الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل".

يذكر أن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، هو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وهو أيضا مالك نادي بيراميدز، المنافس في الدوري المصري.

المصدر: @AlAhly

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