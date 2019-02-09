بالوتيلي يقود مارسيليا لمواصلة الصحوة في "الليغ 1"

قاد الإيطالي ماريو بالوتيلي، فريقه مرسيليا لمواصلة صحوته في الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1"، بالفوز الثمين على مضيفه ديغون (2-1) أمس، في افتتاح المرحلة الـ24 من المسابقة.

وكان ديغون هو البادئ بالتسجيل عبر جوردان ماري، في الدقيقة (18)، لكن مارسيليا نجح في إدراك التعادل عبر الوافد الجديد "المشاكس" بالوتيلي (الدقيقة 56)، قبل أن يمنحه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الفوز، بإحرازه الهدف الثاني، في الدقيقة (74).

وهذا الفوز هو الثاني تواليا لمرسيليا، بعد الأول على بوردو (1-0) الثلاثاء الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة، وهو أيضا الحادي عشر هذا الموسم، فصعد بذلك إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف، خلف سانت إتيان، الذي يحل ضيفا على رين غدا في ختام المرحلة، وبفارق نقطة واحدة أمام مونبلييه، الذي يستضيف موناكو غدا أيضا.

في المقابل، مني ديغون بخسارته الثانية تواليا والثالثة عشرة هذا الموسم، فبقي في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

المصدر: وكالات