أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية
AFP Paul ELLIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfpa
تحفل الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم، بمباريات قوية ومواجهات مثيرة، سيكون لنتائجها تأثيرها السلبي على الفريق الخاسر، ومفعولها الإيجابي على الفائز.
ونستعرض هنا أبرز مباريات اليوم:
الدوري الإنجليزي
فولهام # مانشستر يونايتد
ليفربول # بورنموث
هيدرسفيلد تاون # آرسنال
ساوثهامبتون # كارديف سيتي
الدوري الإسباني:
أتلتيكو مدريد # ريال مدريد
الدوري الإيطالي
فيورنتينا # نابولي
بارما # إنتر ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند # هوفنهايم
بايرن ميونيخ # شالكه
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان # بوردو.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)