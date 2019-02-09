أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

تحفل الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم، بمباريات قوية ومواجهات مثيرة، سيكون لنتائجها تأثيرها السلبي على الفريق الخاسر، ومفعولها الإيجابي على الفائز.

ونستعرض هنا أبرز مباريات اليوم:

الدوري الإنجليزي

فولهام # مانشستر يونايتد

ليفربول # بورنموث

هيدرسفيلد تاون # آرسنال

ساوثهامبتون # كارديف سيتي

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد # ريال مدريد

الدوري الإيطالي

فيورنتينا # نابولي

بارما # إنتر ميلان

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # هوفنهايم

بايرن ميونيخ # شالكه

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان # بوردو.

المصدر: RT