حكم يلغي هدفا "صحيحا" في شباك الأهلي.. فهل يعمل في أكاديمية النادي؟ (فيديو)

أثار حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود، التي أقيمت أمس لحساب الجولة الـ21 من الدوري المصري لكرة القدم، ردود أفعال واسعة، بعد إلغائه هدفا "صحيحا" للفريق العسكري في شباك المارد الأحمر.

وأحرز إمام عاشور هدف التقدم لحرس الحدود في الدقيقة العشرين، لكن الحكم الخامس حسن السندبيسي، أشار بوجود خطأ ضد مهاجم الفريق العسكري، ليتم إلغاء الهدف، قبل أن تنتشر صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم بأن الحكم الخامس يعمل في أكاديمية الأهلي.

وما زاد الطينة بلة، فهذه المرة الثانية على التوالي التي يلغي فيها أحد الحكام هدفا في شباك الأهلي، فقد قرر حكم مواجهة المارد الأحمر ومضيفه إنبي الثلاثاء الماضي، عدم احتساب هدف لإنبي، في الوقت الضائع من المباراة، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (2-1).

ودخل تركي آل الشيخ، مالك نادي "بيراميدز"، صاحب المركز الثالث في الدوري المصري، على الخط بعد واقعة إلغاء هدف حرس الحدود، حيث نشر تدوينة عبر حسابه في تويتر متسائلا: "هل الحكم الخامس في مباراة اليوم بيشتغل في أكاديمية أحد الأندية؟ هل ده صحيح؟".

ونشر بعدها آل الشيخ صورة للحكم حسن السندبيسي، يزعم فيها أنها دليل قاطع على اشتغاله في أكاديمية الأهلي.

وواصل الأهلي زحفه نحو قمة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وقلص الفارق إلى 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، وثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني، لكن الأخير لعب 3 مباريات أكثر من الأهلي والزمالك.

المصدر: وكالات